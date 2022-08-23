Alyona Alyona скинула 20 кілограмів і похвалилася фігурою в купальнику

Реп-виконавиця Alyona Alyona поділилася з передплатниками TikTok своїми досягненнями за літо. Окрім участі у благодійних акціях в Україні та за кордоном, артистка не переставала працювати над собою. За останні місяці їй удалося скинути 20 кілограмів. Зміни Alyona Alyona показала, опублікувавши відео в TikTok під пісню про «бавовну» в тимчасово окупованому Криму.

У кліпі Альона танцює в купальнику, показавши фігуру, що змінилася. Співачка натякає, що до відпочинку у Криму готова.

Раніше виконавиця говорила, що їй непросто дається боротьба із вагою. Але вона знайшла свою формулу — не ґвалтувати організм, а слухати своє тіло.

«Зараз я усвідомлюю свої відчуття і, якщо у мене немає іншого способу себе пошкодувати, побалувати чи прожити якісь емоції, я їм і розумію, що це мене зараз рятує і є кращим варіантом, ніж психосоматика, куріння, алкоголь тощо. І підступ тут у тому, що коли ти собі дозволяєш, а не обмежуєш і контролюєш, то включається зворотний ефект, де організм спокійно сприймає їжу, особливо коли ти сам собі не вселяєш, що ти голодний» , — розповідала Alyona Alyona.

Вона вважає, що річ не в тілі, а в голові. Артистка каже, що навчилася домовлятися зі своїм тілом.

Раніше Alyona Alyona скинула 30 кілограмів. А співачка Наталка Карпа через стрес скинула 15 кг.

Також співачка Джамала поділилася своїми секретами, як привести себе у форму після пологів.

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