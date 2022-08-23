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Україна

Президент Польщі прибув до Києва, а американців закликали покинути Україну

10:50 23 серпня 2022
Президенти України та Польщі

В Україну напередодні саміту «Кримської платформи» з візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. У Києві він планує зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським, повідомили у канцелярії польського президента.

«Під час візиту відбудуться двосторонні переговори між президентами та делегаціями щодо ситуації в Україні, підтримки у військово-економічній та гуманітарній сферах, двосторонньої співпраці», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що польський керівник прибув до столиці України традиційно для воєнної часу — потягом.

Одночасно в Посольстві США в Україні, навпаки, закликали співгромадян залишити територію України, пов'язавши це з підвищеною загрозою ракетних ударів.

«Держдепартамент володіє інформацією, що росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно», — йдеться у заяві американських дипломатів.

Нагадаємо, військові експерти не виключають, що у День Незалежності України росія може розпочати великий наступ на всій лінії фронту, частиною якого буде масований ракетний удар по «центрах прийняття рішень» у нашій країні.

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