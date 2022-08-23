Буде ще сильніше: Зеленський про новий формат Кримської платформи

Напередодні Дня незалежності України, 23 серпня 2022 року, відбудеться засідання Кримської платформи, яка якісно відрізнятиметься за складом учасників та спектром питань.

Про це заявив у відеозверненні за результатами 180-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Вже повністю готова до другого саміту Кримська платформа. Цього року саміт буде ще сильнішим, ніж минулого року — і за складом учасників, і за тематикою обговорення. Ми значно розширюємо формат кримської платформи. 23 серпня озвучимо всі деталі», — заявив український лідер.

Також у зверненні до громадян президент розповів, що 22 серпня було запущено ще один формат — «Київська ініціатива», в якому беруть участь країни-сусіди — Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Естонія, Латвія та Литва.

Даний формат, вважає глава Української держави, дозволить посилити взаємодію в регіоні, і насамперед у сфері безпеки.

Як відомо, 23 серпня 2021 року у Києві пройшов установчий саміт Кримської платформи — першого переговорного майданчика України щодо деокупації Криму.

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму. Цей документ підтвердив, що півострів є українським, а дії рф у Криму з 2014 року є агресією та окупацією.

Цього ж року у другому саміті Міжнародної Кримської платформи візьмуть участь представники близько 60 країн та міжнародних організацій, серед яких близько 40 — на рівні президентів та прем'єр-міністрів. Більше того: Кримська платформа стане справді глобальною, оскільки її географія розшириться, зокрема, за рахунок країн Африканського континенту та інших країн Атлантики. Мета їхньої участі — підтвердити той факт, що справедливість буде відновлено, а Крим був, є та буде Україною.

Нагадаємо, раніше глава української держави відреагував на заплановане в окупованому Маріуполі судилище над полоненими воїнами полку «Азов», зазначивши, що якщо Росія все ж таки зважиться на цей злочинний перфоманс, то тим самим закриє будь-які можливості для подальших переговорів.

181

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram