У День Незалежності України росія може розпочати великий наступ на всій лінії фронту. А масований ракетний удар, про який раніше заявляли військові експерти, може бути частиною цієї наступальної кампанії.



Про це в інтерв'ю УНІАН заявив директор воєнних програм Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова Микола Сунгуровський.



Він нагадав, що росія стягує до українського кордону та на окуповані території ракети, пускові установки, боєприпаси. Крім того, в резерві у росії знаходиться ще третій армійський корпус, що формується у Муліно.

Ще є 40 добровольчих батальйонів, які формуються по всій росії та прямують на схід, щоб скувати сили ЗСУ.

Особливе занепокоєння викликає угрупування, яке збирається в білорусі. Посилення цього угруповання є однією з ознак наступальної операції, що готується.

На думку Сунгуровського, можливий наступ з білорусі може бути у бік Рівного, Житомира. Щоб перерізати наші логістичні магістралі постачання західної допомоги.

«Я не можу припустити, де саме відбудеться наступальна операція. І тому потрібно чітко відстежувати переміщення російських резервів. Наприклад, куди піде вищезгаданий третій армійський корпус. Куди підуть батальйони з тієї ж Чечні. Куди підуть танкові батальйони з-під Пермі. Ці рухи російських військ покажуть напрям головного удару. Але наша розвідка все відстежує», — наголосив експерт.

При цьому експерт вважає, що наступу з боку білорусі може й не бути. Найближчим часом він радить не ігнорувати сигнали тривоги.

Тим часом в Інституті вивчення війни дійшли висновку, що російські війська на цей час не здатні досягти оперативних успіхів.

Аналітики вважають, що найближчими місяцями загарбникам навряд чи вдасться захопити нові території, якщо «ситуація не розвиватиметься непередбачуваним чином».

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