«У росіян є можливість удару по Києву на День незалежності»: український генерал

Швидше за все, рашисти готуються «привітати» Україну з Днем державного прапора та Днем незалежності 23-го та 24 серпня масованим ракетним ударом та провокаціями. Так, на думку співголови Громадської ініціативи «Права Справа» Дмитра Снєгірьова, окупанти можуть влаштувати теракт під час судилища над захисниками «Азовсталі», яке має відбутися 24 серпня. Своєю чергою у столиці до 25 серпня заборонено будь-які масові заходи. Киян закликають своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ситуація справді неспокійна. Яку ще підлість може вигадати ворог?

Про можливі плани росії на святкові дні «ФАКТИ» поговорили з колишнім заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Романенком. Ігор Олександрович упевнений, що обстріл буде. Але й Україні є чим відповісти.

— Швидше за все, путін захоче «привітати» Україну з Днем незалежності і насправді готує обстріли нашої країни саме 23-го та 24 серпня, — сказав генерал Романенко у телефонному інтерв'ю «ФАКТАМ». — Я не думаю, що ці обстріли будуть настільки масштабними. Просто до ракетних обстрілів додасться інтенсивний удар по нашій території зі ствольної артилерії, систем залпового вогню та ударної авіації, де окупанти матимуть таку можливысть — Харківська область, Миколаївська, Сумська, Чернігівська.

— За даними британської розвідки, на територію білорусі росіяни звезли досить велику кількість ракет — від шести до восьми десятків. Крім того, вздовж наших кордонів зібралося до восьми сотень ворожих літаків. Як у самій росії, так і на території білорусі та в Криму. Чи може ворог, крім ракетного обстрілу, застосувати масований авіаналіт на українські міста?

— Углиб української території росіяни літаками залітати точно не будуть. Вони все ж таки бояться наших систем ППО. А щодо ракет, які вони накопичили зараз у білорусі, то, наскільки мені відомо, йдеться про С-300 класу «земля — земля». Вони мають невелику дальність польоту — від 25 до 80 кілометрів. Взагалі цей клас ракет призначений для ППО, але їх можна переробити, щоб вражати наземні цілі. Тоді й дальність польоту в них значно менша. Цими ракетами росіяни обстрілювали Миколаїв та Очаків.

До речі, ЗСУ напередодні вже трохи зменшили кількість ракет, призначених для обстрілу України. Я говорю про ураження військових об'єктів у Криму та в тій же білоруській Зябрівці.

Крім того, американці обіцяли поставити в Україну протирадіолокаційні ракети HARM, які дозволять збивати ворожі ракети з більшою ефективністю. HARM здатний бачити та вражати цілі навіть із вимкненими радіолокаційними системами. Тільки не знаю, чи є ці ракети вже в Україні. Крім того, в Україні вже модернізували літаки МіГ-29, з яких можна запускати HARM. Тобто підготовка до можливого масованого обстрілу України триває.

— Чи буде завдано ракетного удару по Києву? У столиці до 25 серпня скасовано всі масові заходи, людям не рекомендують цими днями перебувати в районі урядового кварталу. Деякі роботодавці дозволили своїм працівникам працювати дистанційно. Проте серед мешканців Києва відчувається певне занепокоєння. Наприклад, увечері 21 серпня була дуже велика пробка на виїзді з Києва Житомирською трасою.

— Я не хочу робити таких прогнозів — битимуть по Києву чи ні. Просто можу сказати, що такі можливості росіяни мають. Але я не думаю, що вони вирішать бити по так званих центрах прийняття рішень у столиці.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що масований ракетний удар по Україні може бути лише частиною плану наступу окупантів на Житомирську та Рівненську області з території білорусі.

Фото в заголовку зі сторінки Ігоря Романенка у фейсбуці

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