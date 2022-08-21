Україна стане видимою навіть для тих, хто не чув про неї: астролог розповіла, що чекає на нашу країну після 24 серпня

Після Дня незалежності 2022 року на нашу країну чекає переломний період, який змінить весь перебіг історії. У цьому впевнена астрологиня Марина Скаді.

У своєму обліковому записі в соцмережі вона написала, що 24 серпня Україна відзначатиме свій день народження, який експерти називають Соляром.

«В астрології персональний Новий рік називається — Соляр, тобто це і є день народження. Не завжди істинний день народження збігається з календарним, тому що Соляр — це транзит, карта повернення Сонця в ті ж координати, які були при народженні «Для України Соляр у різні роки настає в період з 23 по 25 серпня — дата залежить від наближеності до високосного року», — зазначає Марина.

Оскільки 24 серпня 1991 року о 17:59 за київським часом було проголошено акт Незалежності України, то саме 24 серпня 2022 року о 06:02 наша країна відзначить свій день народження — 31 рік Незалежності.

Протягом року Україна стане видимою для всіх і навіть ті, хто мало що чув про нашу країну, захоплюватимуться силою духу та могутністю української єдності. Сонце в першому домі Соляра наголошує на важливості року — це початок нового життєвого циклу, а також показник хорошого здоров'я, фізичної сили, активності, самостійності.

Водночас наступний 2023 рік стане для нашої країни переломним — країна увійде до процесу відродження. Україна зможе повернути більшу частину окупованих територій, а наступний День незалежності відсвяткує за більш комфортних умов. Астролог не виключає, що на той момент багато українців повернуться додому, а сім'ї возз'єднаються після довгої розлуки.

«Соляр 2022 року починає рік підготовки до великого стрибка, переходу на новий рівень як для українців, зокрема, так і для України, загалом. Багато політиків назавжди вийдуть з гри. У жовтні 2022 року може здатися, що все втрачено, але потрібно буде зібрати волю в кулак, і тоді до кінця року перевага виявиться на нашому боці. Росія більше не зможе протистояти ЗСУ і наша країна вийде переможцем», — упевнена Скаді.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий таролог та регресолог Людмила Хомутовська зробила прогноз про те, коли закінчиться війна в Україні.

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