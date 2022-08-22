«Уникайте активних дій, вони не принесуть помітного результату»: таролог з Херсона розповіла, що робити 22 серпня

Таролог з Херсона Світлана зробила розклад на 22 серпня й розповіла чим краще зайнятись цього дня, а чого уникати.

«Двадцять п'ятий день місячного циклу — символ інтуїції, — розповіла Світлана. - Місяць спадаючий. Ось і настав день пасивності, і провести його бажано у спокої та на самоті. Не треба розпочинати нічого нового, але водночас слід завершити розпочаті справи. Робіть все неквапливо, без поспіху, якщо хочете уникнути перенапруги та нервових зривів. Бережіть себе від випадкових контактів та несподіванок. У цей день у людях не вирує енергія, відчуваються якісь лінь і апатичність. Колективна праця та спільна діяльність зазвичай не вдаються. Загалом непоганий день для фінансової діяльності, судових справ.

Будьте дуже уважні до близьких. Добре зайнятися лікувальним голодуванням, а також будь-якими процедурами, пов'язаними із зміцненням здоров'я. Прекрасний день для сміливих, новаторських, експериментальних та екстравагантних стрижок та укладок. І фарбувати волосся у незвичайний для вас колір сьогодні теж добре. А ось звичну стрижку, що роками підтримується, сьогодні робити не варто, можна отримати не той ефект, що ви очікуєте.

Щодо стосунків, то день загалом пасивний, споглядальний, період самотності, зосередженості та уяви. Присвятіть час особистим справам. Вважається, що цей день не підходить для одруження".

За словами таролога, неквапливість, обдуманість, ретельність — це ті якості, які бажано виявити цього дня. Найкраще сьогодні — уникати активних дій, вони не принесуть якогось помітного результату, навпаки, можуть надовго вивести вас зі стану душевної рівноваги та спокою.

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