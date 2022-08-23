Вимагали 600 тис. грн «відкату»: у столиці викрили двох чиновників «Київпастрансу»

У Києві, де нещодавно на хабарі затримали колишнього нардепа, повідомили про підозру керівнику структурного підрозділу комунального підприємства «Київпастранс», його заступнику та двом посередникам. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.



За даними слідства, протягом 2021 року керівництво структурного підрозділу «Київпастрансу» уклало з підконтрольним фіктивним підприємством договір підряду на проведення робіт з реконструкції трамвайних колій. Сума договору становила понад 400 млн гривень.



Фіктивний підрядник, не маючи власних потужностей для виконання робіт, уклав договір субпідряду з іншим приватним підприємством майже на 28 млн гривень.



Субпідрядник роботи виконав, але керівництво структурного підрозділу «Київпастрансу» з ним не розраховувалося та заборгувало майже 3,5 млн гривень.



За погашення цієї заборгованості та отримання «допуску» до інших проєктів чиновники вимагали з виконавця робіт 10% «відкату». Загальна сума хабаря становила понад 600 тисяч гривень.



Затримано керівника структурного підрозділу, його заступника та двох посередників — директора підконтрольної фірми та довірену особу посадовця КП, який здійснював реєстрацію підконтрольних фіктивних підприємств та керував ними.



Під час обшуків у робочому кабінеті керівника структурного підрозділу знайдено гранату Ф1, з сейфа вилучено 20 600 доларів США.



Наразі перевіряється причетність учасників схеми до розкрадання понад 400 млн грн. бюджетних коштів, виділених на розвиток та утримання інфраструктурних об'єктів столиці.

Нагадаємо, тиждень тому у Києві на хабарі затримали чиновника, який вимагав гроші за оренду земельної ділянки для потреб підприємства.

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