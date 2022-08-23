39.77 / 40.67 39.66 / 40.80
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вимагали 600 тис. грн «відкату»: у столиці викрили двох чиновників «Київпастрансу»

16:24 23 серпня 2022
затримання

У Києві, де нещодавно на хабарі затримали колишнього нардепа, повідомили про підозру керівнику структурного підрозділу комунального підприємства «Київпастранс», його заступнику та двом посередникам. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, протягом 2021 року керівництво структурного підрозділу «Київпастрансу» уклало з підконтрольним фіктивним підприємством договір підряду на проведення робіт з реконструкції трамвайних колій. Сума договору становила понад 400 млн гривень.

Фіктивний підрядник, не маючи власних потужностей для виконання робіт, уклав договір субпідряду з іншим приватним підприємством майже на 28 млн гривень.

Субпідрядник роботи виконав, але керівництво структурного підрозділу «Київпастрансу» з ним не розраховувалося та заборгувало майже 3,5 млн гривень.

За погашення цієї заборгованості та отримання «допуску» до інших проєктів чиновники вимагали з виконавця робіт 10% «відкату». Загальна сума хабаря становила понад 600 тисяч гривень.

Затримано керівника структурного підрозділу, його заступника та двох посередників — директора підконтрольної фірми та довірену особу посадовця КП, який здійснював реєстрацію підконтрольних фіктивних підприємств та керував ними.

Під час обшуків у робочому кабінеті керівника структурного підрозділу знайдено гранату Ф1, з сейфа вилучено 20 600 доларів США.

Наразі перевіряється причетність учасників схеми до розкрадання понад 400 млн грн. бюджетних коштів, виділених на розвиток та утримання інфраструктурних об'єктів столиці.

Нагадаємо, тиждень тому у Києві на хабарі затримали чиновника, який вимагав гроші за оренду земельної ділянки для потреб підприємства.

273

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Годинник-гороскоп

На Стрільців чекають приємні сюрпризи на роботі, а на Водоліїв — успіхи в улюбленому виді спорту: гороскоп від Анжели Перл на 23 серпня

таролог Анастасія

«Випали дуже погані карти»: таролог назвала українські міста, які найближчими днями можуть стати мішенню для ракет

Часник

Щоб не гнив, не сох і не проростав: прості способи зберігання часнику в домашніх умовах

голубці

Голубці по-карпатськи: відірватися просто неможливо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту