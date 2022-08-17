Вимагав щомісячну «оплату своїх послуг» у розмірі 50 тис. гривень: у Києві затримали заступника директора держпідприємства-хабарника

У Києві 16 серпня на хабарі затримано чиновника. Як повідомили у Нацполіції, чиновник за оренду земельної ділянки для потреб підприємства вимагав та отримав від директора цього підприємства суму 3 800 доларів США.



За користування землею 38-річний чиновник вимагав від директора товариства щомісячну оплату у розмірі 50 тисяч гривень особисто йому та 20 тисяч гривень до бюджету офіційно через касу.



Отримані гроші (3800 доларів) були оплатою за три місяці наперед.



За місцем роботи чиновника поліцейські провели обшуки, під час яких виявили та вилучили зазначену суму в іноземній валюті, а також 10 тисяч гривень, мобільний телефон, флеш-носій, блокнот з чорновими записами.

За цим фактом порушено кримінальне провадження.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві на хабарі у 10 тисяч доларів затримали колишнього народного депутата України.

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