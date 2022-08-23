Обіцяли виплати від ЄС через «єПідтримку»: зухвалі шахраї вкрали в українців майже 10 млн гривень

В Україні викрили чергові групи шахраїв, що ошукали людей, які намагалися отримати матеріальну допомогу від міжнародних організацій.



В Офісі генпрокурора повідомили, що викрили дві злочинні організації, які довгий час шахрайським способом викрадали кошти громадян.



За даними слідства, злочинці розповсюджували фішингові посилання під виглядом соціальних виплат від Європейського фонду, президента України, «еПідтримки».



Люди, які хотіли отримати допомогу, запроваджували за фішинговими посиланнями свої персональні дані та дані банківських карток. Учасники злочинної організації, отримуючи доступ до рахунків потерпілих, знімали з них кошти, зокрема й кредитні.



Наразі встановлено майже 150 потерпілих. Сума збитків складає 10 млн грн.



Крім цього, одне зі злочинних угруповань заволоділо коштами громадян при закупівлі військового спорядження, яке планувалося передати військовослужбовцям ЗСУ.



Правоохоронцями проведено понад 40 обшуків на всій території України. Наразі дев'ятьох учасників злочинної організації затримано.



З метою відшкодування збитків, завданих потерпілим, накладено арешти на майно учасників злочинних організацій.

Нагадаємо, під Києвом викрили групу шахраїв, які виманювали гроші «на потреби ЗСУ».

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