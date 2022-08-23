Найвищі Сили прийдуть на допомогу: астролог розповіла про розвиток ситуації на День Незалежності

Незважаючи на те, що наша країна повністю готова та вжила важливих заходів до святкування Дня Незалежності, щоб не допустити нових масових актів геноциду українців, небезпека для багатьох регіонів країни зберігається.

Про це написала на своєму сайті астролог Яна Езотеричка.

«На жаль, цього тижня буде дуже багато трагедій та руйнувань. Може щось статися, чого ми не очікували. Буде багато закликів до миру та відповіді за те, що вже наробили», — повідомила астролог у своєму прогнозі.

Ситуація в регіонах України, на її думку, розвиватиметься приблизно за таким сценарієм:

на Півдні України буде якась дуже загострена ситуація;

на Сході будуть дуже великі бої;

на Півночі варто очікувати напруження;

на Заході намагатимуться щось зробити з території білорусі.

Загалом завтра, 24 серпня у День Незалежності, Вищі сили прийдуть Україні на допомогу.

«Будуть перемоги та вищі сили на нашому боці. Керівництво України готове, і є плани. Багато ситуацій з війною, можливе погіршення ситуації на деяких напрямках», — повідомила астролог.

Крім того, ЗСУ можуть також готувати сюрпризи для окупантів.

«Цього тижня будуть великі переїзди. Люди виїжджатимуть із гарячих точок. Також цього тижня будуть переговори, і успіх на нашому боці. Україна зможе багато чого подолати. Готується великий подарунок нам. Грошовий або у вигляді зброї», — повідомила астролог.

Водночас поки що наша країна перебуває «на роздоріжжі».

«Ми зараз знаходимося на роздоріжжі, і важко знаходити сили. З України хочуть зробити маріонетку. На сьогодні дуже багато є змов щодо військового та політичного питання. Багато чого ми не знаємо», — каже астролог.

Україна повертатиме свої території великою ціною.

«Показує дуже і дуже багато втрат і смертей. На жаль, багато людей піде. Буде дуже довга і затяжна війна. Випадає цифра 8. Якщо всі сили встануть на наш бік, і станеться смерть диктатора, то може завершитися війна у серпні. Але, мені здається, це відбудеться у квітні. Буде возз'єднання сімей», — додала астролог.

За її словами, у травні 2023 року вже не буде з ким воювати.

«Дуже буде важко прийти до світу. Ближче до травня вже не буде з ким воювати. А ось у росії піде розруха, там буде великі наслідки», — впевнена астролог.

Нагадаємо, колега Яни Ольга Медвецька передбачає, що вже з 5 вересня ситуація на фронті почне ставати все «гарячою», і це нагнітання та загострення триватиме до кінця жовтня, коли настане кульмінаційний період війни.

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