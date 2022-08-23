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«Команда є, і вона працює»: Зеленський відреагував на чутки про відставку Залужного

20:35 23 серпня 2022
Президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не планує переводити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на іншу посаду.

Про це глава української держави заявив на прес-конференції за підсумками саміту Кримської платформи.

«Не планую нікуди переводити Залужного. Дуже важливо, що працюють командувачі у різних напрямках. Це і Залужний, і Ковальчук (командувач ОК „Південь“ Андрій Ковальчук. — Авт.), і Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. — Авт.), я не хочу всіх називати. Ця команда є, вона працює. Головна оцінка (роботи. — Авт.) — ми тримаємося. Значить — оцінка висока. Коли ми переможемо, — буде найвища оцінка», — заявив президент.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомляла, що точкові ротації в уряді, на рівні окремих міністрів можливі, і навколо них також є багато чуток. Наприклад, уже кілька місяців у політичних колах ходить версія про те, що главу Міноборони Олексія Резнікова можуть підвищити до віце-прем'єра та віддати йому Мін'юст, а на його місце переведуть головнокомандувача Валерія Залужного.

«Звичайно, популярність Залужного не всім до вподоби. Рано чи пізно це може перерости в якесь рішення, але поки що усвідомлених та продуманих планів переводити його кудись немає. Такі рішення можуть бути, але вони поки що не дозріли всередині команди», — сказав один із співрозмовників видання.

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