«Команда є, і вона працює»: Зеленський відреагував на чутки про відставку Залужного

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не планує переводити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на іншу посаду.

Про це глава української держави заявив на прес-конференції за підсумками саміту Кримської платформи.

«Не планую нікуди переводити Залужного. Дуже важливо, що працюють командувачі у різних напрямках. Це і Залужний, і Ковальчук (командувач ОК „Південь“ Андрій Ковальчук. — Авт.), і Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. — Авт.), я не хочу всіх називати. Ця команда є, вона працює. Головна оцінка (роботи. — Авт.) — ми тримаємося. Значить — оцінка висока. Коли ми переможемо, — буде найвища оцінка», — заявив президент.

Нагадаємо, раніше низка ЗМІ повідомляла, що точкові ротації в уряді, на рівні окремих міністрів можливі, і навколо них також є багато чуток. Наприклад, уже кілька місяців у політичних колах ходить версія про те, що главу Міноборони Олексія Резнікова можуть підвищити до віце-прем'єра та віддати йому Мін'юст, а на його місце переведуть головнокомандувача Валерія Залужного.

«Звичайно, популярність Залужного не всім до вподоби. Рано чи пізно це може перерости в якесь рішення, але поки що усвідомлених та продуманих планів переводити його кудись немає. Такі рішення можуть бути, але вони поки що не дозріли всередині команди», — сказав один із співрозмовників видання.

289

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram