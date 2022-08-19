Залужного хочуть «прибрати»? У РНБО розповіли, хто поширює чутки про «відставку» головкому

Інформація про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного хочуть перевести на іншу посаду в оборонному блоці, періодично з'являється у ЗМІ. В інтернеті такі «новини» часто «розганяють» блогери, які мають відношення до росії.



Вони пишуть й говорять про те, що між Офісом президента України та Головнокомандувачем ЗСУ існує конфлікт, через що останнього намагаються «прибрати», повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО (ЦПД).



У ЦПД попередили, що це інформаційно-психологічна операція російських спецслужб щодо дискредитації керівництва України.



Перша хвиля «новини» про «конфлікт» з'явилася ще у травні, друга — у середині серпня, після зустрічі глави Офісу президента Андрія Єрмака з представниками посольства США в Україні.



За даними ЦПД, головним джерелом поширення дезінформації виявилася «Мережа Шарія».



Нагадаємо, у липні в мережі радіостанцій TAVR Media прозвучала «новина» про те, що президент Зеленський хворий й перебуває у реанімації, а його прямі обов'язки виконує речник Руслан Стефанчук. Як з'ясувалося, зловмисники здійснили кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media.



А в перші дні повномасштабного російського вторгнення ворожі хакери запустили у телеетер фейкову заяву про капітуляцію Зеленського.

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