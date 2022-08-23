На російських каналах показали звернення Зеленського: що сталося

В день проведення «Кримської платформи» хакери зламали низку пропагандистських телеканалів росії, повідомляють ІнфоВійська України. Зокрема, хакерської атаки зазнали канали ПП ТРК «ТОНУС», а саме «Перший канал», «НТВ», «росія 24» та інші.

Таким чином українці в окупованому Криму змогли побачити звернення президента України Володимира Зеленського.

«Нехай кожен із російських чиновників, які захопили собі дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає — це не та земля, де їм буде спокійно», — у зверненні до кримчан сказав Зеленський.

Потім в ефірі було показано кадри з українського Криму до окупації, а музичним фоном стала пісня «Україна — це ти». На завершення коротенького виступу прозвучало: «Крим — це Україна! Слава Україні!«

472

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram