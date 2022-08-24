Вдалий день для Левів та Скорпіонів та купа проблем у Овнів та Стрільців: гороскоп на 24 серпня 2022 року

24 серпня — 27-й місячний день. Астрологи стверджують, що сьогоднішній день загрожує самообманом — мрії можуть не мати нічого спільного з реальністю. Не виключено, що люди відчуватимуть невпевненість у собі та апатію. Сьогодні не варто займатися незначними справами — краще зосередитись на важливому та планувати на майбутнє. Увечері зірки радять не провокувати конфлікти у сім'ї.

Гороскоп 24 серпня для всіх знаків зодіаку пропонує slovofraza.com.

У Овнів намічається напружений і суперечливий день, коли відносини перевіряються на стійкість, а успіх будь-якого починання може бути сумнівним. Не виключені фінансові втрати, а також ускладнення взаємин через легковажні дії одного з домочадців. Представникам цього знаку зірки радять не планувати зустрічі з друзями та ні з ким не сперечатися.

Тільцям-бізнесменам сьогодні краще не поспішати з інвестиціями, дочекавшись більш сприятливих умов. У працівників бюджетної сфери з'явиться можливість піднятися вище службовими сходами. У другій половині дня чоловікам-Тільцям слід уважно поставитися до свого здоров'я. Сьогодні представникам цього знаку краще відпочити у спокійній обстановці, поповнивши запас сил.



Перша половина дня у Близнюків загрожує небезпеками для здоров'я, травмами, серйозними проблемами у відносинах з оточуючими. День обіцяє бути важким та клопітким. Друга половина дня обіцяє нові знайомства чи романтичні захоплення. У справах можна розраховувати на допомогу та поради друзів, а також надійних, вірних партнерів. Сон може бути віщим і здійсниться за тиждень.

Сьогодні у Раків — успішний день. Представники цього знаку відзначатимуться дотепністю, прагнутимуть участі в різних дискусіях і суперечках. Сила почуттів позитивно впливатиме на ваш емоційний стан. Великий інтерес до справ дозволить досягти успіху в конкретній діяльності.

Активність Левів на роботі приверне увагу начальства та товаришів по службі, нові пропозиції яких не слід залишати без уваги. Сьогодні — вдалий день для кар'єри.

А ось Дівам загрожують непорозуміння на службі. Представникам цього знаку варто бути уважними та не приймати необдуманих рішень. Не варто змінювати вид діяльності чи роботу, потрібно уникати нервової перенапруги як джерела тяжких захворювань.



Доброзичливість та вміння вислухати співрозмовника Терезів сьогодні дозволить представникам цього знаку налагодити взаємини з начальством та колегами. З'являться можливості для плідної роботи. Можливо, у представників цього знаку з'являться нові партнери. При цьому не слід забувати і про старих друзів.

Скорпіони сьогодні зможуть опинитися у центрі уваги, що порадує представників цього знаку. Матеріальне становище видасться стабільним, трудова діяльність обіцяє гарний прибуток. На Скорпіонів чекає втілення найбільш сильних та честолюбних устремлінь, почнуть здійснюватися давні плани. Гарний час для розвитку комерційних зв'язків.

А у Стрільців очікується напружений день, коли проблеми посипляться з усіх боків. Не виключені значні коригування довгострокових життєвих планів. Зірки радять представникам цього знаку не падати духом та приділяти більше уваги близьким.

Козероги можуть відчути сильне напруження у зв'язку з подоланням складних перешкод на роботі та вдома. Від настирливого бажання підкреслити власну перевагу потрібно відразу відмовитися. Не проводьте складних фінансових операцій, не позичайте гроші. Шукайте підтримку у старих друзів. Зведіть до мінімуму свої обов'язки. У той же час не втрачайте можливості змінити на краще своє особисте життя, а така можливість, як обіцяють планети, у вас обов'язково має з'явитися.

У Водоліїв у сфері творчості та комерційної діяльності намічається спад, а сторонній вплив чи хибна інформація може призвести до фінансових втрат. Представникам цього знаку варто довіряти інтуїції, а в контактах з партнерами або у відносинах із близькими людьми не виявляти зайвої категоричності — можливі нервові зриви та сварки.



Сьогодні — чудовий день для активності у сфері професійної діяльності, комерційних операцій, творчих пошуків у Риб. Поїздки, зустрічі та нові справи, пов'язані з розширенням поля діяльності, принесуть позитивні результати. Сприятливі турботи, пов'язані зі зверненням до урядових установ.

Раніше астрологиня Ганна Єфремова розповідала, що Меркурій перебуватиме у знаку Діви до 26 жовтня, назвавши цей період вдалим для освіти, переговорів, комерції, великих покупок, а також детального підходу до речей, ґрунтовного аналізу, переоцінки цінностей.

Фото Pixabay

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