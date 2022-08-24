У День Незалежності, 24 серпня, коли Україна та українці відзначають її 31-у річницю, до співгромадян звернувся президент Володимир Зеленський.

«Ми зустрічаємо цей день у різних місцях. Хтось — в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі й у повітрі. Б’ється за незалежність на передовій. Хтось — у дорозі, в авто, вантажівках і потягах. Б’ється за незалежність, доправляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось — у смартфоні чи за комп’ютером. І теж б’ється за незалежність — збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що везти тим, хто на передовій. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть у різних часових поясах, але з єдиною метою — збереження незалежності та перемога України! Ми об’єдналися. З Днем Незалежності, Україно!» — сказав він.

А Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, як наразі відчувається смак незалежності: "Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що вʼїдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз.Незалежність - це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в памʼяті".

«Україна відважно б’ється за свою землю і свою волю! Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну. Ми все подолаємо, як би складно не було. Ми переможемо!» — з такими словами звернувся до співгромадян мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що напередодні Дня незалежності українці відзначали День прапору.

Фото Офісу президента

112

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram