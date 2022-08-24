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Дружина Сільвестра Сталлоне подала на розлучення

22:04 24 серпня 2022
Сільвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін

У середу, 24 серпня, стало відомо, що дружина Сільвестра Сталлоне Дженніфер Флавін подала на розлучення. Подружжя прожило у шлюбі 25 років. У них три чудові доньки. Дженніфер вже відписалася в Instagram від чоловіка.

Заяву про розлучення Флавін подала ще 20 серпня в окрузі Палм-Біч, штат Флорида. Як вдалося з'ясувати журналістам, 54-річна Дженніфер звинувачує чоловіка в тому, що він ховає доходи від неї. Вона стверджує, що не знає, де зараз перебувають гроші їхньої родини.

Лише кілька днів тому (10 серпня) Флавін уже натякала на те, що її шлюб тріщить по швах.

Вона виставила в Instagram своє фото з доньками й написала: «Ці дівчатка для мене найважливіше. Решта не має значення. Ми четверо назавжди».

За кілька днів після цього 76-річний Сталлоне виклав фотографії, на яких добре видно, що він сховав татуювання з портретом дружини на правій руці під новим зображенням.

І це портрет його коханого пса Баткуса! Мастіф знімався з актором у перших двох частинах «Роккі». Пес давно помер.

Дженніфер — третя дружина Сільвестра. Перший та другий шлюби Сталлоне завершилися розлученнями.

Британська газета The Daily Mail попросила актора прокоментувати повідомлення про розлучення. «Я люблю мою сім'ю. Ми мирно й окремо вирішимо всі ці особисті питання», — відповів Сталлоне через свого прессекретаря.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про розлучення мера Києва Віталія Кличка.

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