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Україна

Ворог мститиметься за кожну поразку: фіналіст «Битви екстрасенсів» розповів, над якими містами нависла небезпека ударів

12:08 25 серпня 2022
Україна

Російські загарбники зганятимуть злість за кожну свою поразку на фронті на мирних українських містах. У цьому впевнений фіналіст «Битви екстрасенсів» Роман Шептицький.

«Ворог мститиме нам за кожну поразку. Тому є реальна загроза мінувань, терактів. Це найбільше стосується західної України — Хмельницька область, Львівська, Рівненська, Івано-Франківська. Також під загрозою Вінницька, Полтавська області та Київ. Північ України також може страждати від обстрілів. Треба бути обережними зараз на кожному кроці. Ворог діє хаотично, тому ми, напевно, не можемо знати, де вони „гахнуть“ цього разу», — сказав Шептицький в інтерв'ю УНІАН.

За його прогнозом, до кінця літа на порядку денному буде звільнення південних областей. Особливо у напрямку Херсона та області.

Поки не дуже зрозуміло, як це станеться — окупанти самі вийдуть з тих територій, або ЗСУ їх знищить. Зараз ситуація 50 на 50. Багато залежить від збройної допомоги Україні та від звільнення самого Херсона.

Екстрасенс не відкидає, що звільнення Херсонської області може затягтися на кілька місяців.

Активні бойові дії, за словами Романа Шептицького, можуть продовжуватись протягом 2023 року ще й на Донбасі. Там взагалі війна може перейти у заморожений конфлікт.

«Але хочу зазначити: коли буде вирішено питання про звільнення півдня України, то загроз ракетних ударів буде менше. Тоді ж буде меншою ймовірність нападу з боку білорусі», — зазначає експерт.

Загалом, на його думку, в Україні може бути неспокійно від трьох до восьми років. Але це не означає, що протягом цього часу будуть активні бойові дії.

«Нам дуже потрібна світова допомога, той же ленд-ліз. Тоді у нас будуть усі можливості і небо закрити, і позбутися повітряних тривог. Поки що можу сказати, що Україна обов'язково переможе. Це вже затверджено вищими силами», — упевнений Роман Шептицький.

Нагадаємо, астролог Яна Езотеричка також зазначає, що Україна повертатиме свої території великою ціною. Буде дуже багато втрат та смертей. Довга й затяжна війна підійде до свого фіналу у квітні наступного року, а «у травні вже не буде з ким воювати».

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