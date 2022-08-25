Продавали бронежилети, бронеплити до них та іншу амуніцію: у Рівному викрили псевдо-волонтерів

У Рівному правоохоронці викрили групу, яка займалася продажем гуманітарної допомоги. Це не перший випадок у сфері продажу гуманітарки.



Як повідомили в Офісі генпрокурора, мешканець Рівного навесні цього року організував схему продажу товарів гуманітарної допомоги.

До цього бізнесу він залучив 7 своїх знайомих. Вони під виглядом волонтерської організації брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу, яку Україні спрямовували країни-донори, привозили до Рівного та продавали.

Слідство встановило близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них та іншої амуніції.



Правоохоронці провели 38 обшуків, у ході яких вилучили 11 машин, переважно позашляховики, бронежилети, плити до них, плитоноски, тепловізор та інший військовий одяг та спорядження, а також сотні коробок з засобами гігієни.

Також вилучили майже півмільйона гривень, банківські картки, товарно-транспортні накладні та чорнову документацію, що підтверджує протиправну діяльність осіб.



Групі повідомила про підозру у продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Нині вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.



Нагадаємо, у Києві затримали шахраїв, які представлялися волонтерами та присвоювали благодійні внески українців на допомогу хворим дітям.



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