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Події

Продавали бронежилети, бронеплити до них та іншу амуніцію: у Рівному викрили псевдо-волонтерів

13:07 25 серпня 2022
затримання

У Рівному правоохоронці викрили групу, яка займалася продажем гуманітарної допомоги. Це не перший випадок у сфері продажу гуманітарки.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, мешканець Рівного навесні цього року організував схему продажу товарів гуманітарної допомоги.

До цього бізнесу він залучив 7 своїх знайомих. Вони під виглядом волонтерської організації брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу, яку Україні спрямовували країни-донори, привозили до Рівного та продавали.

Слідство встановило близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них та іншої амуніції.

Правоохоронці провели 38 обшуків, у ході яких вилучили 11 машин, переважно позашляховики, бронежилети, плити до них, плитоноски, тепловізор та інший військовий одяг та спорядження, а також сотні коробок з засобами гігієни.

Також вилучили майже півмільйона гривень, банківські картки, товарно-транспортні накладні та чорнову документацію, що підтверджує протиправну діяльність осіб.

Групі повідомила про підозру у продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Нині вирішується питання обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Києві затримали шахраїв, які представлялися волонтерами та присвоювали благодійні внески українців на допомогу хворим дітям.

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