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Події

Торгував армійськими позашляховиками: на Рівненщині викрили псевдоволонтера

15:28 22 липня 2022
затримання

Житель Рівненщини попався на торгівлі позашляховиками з гуманітарної допомоги. Це не перший випадок торгівлі гуманітаркою, що призначається ЗСУ.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, мешканець Костополя налагодив незаконну схему продажу автомобілів, які заїжджали на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Встановлено факти продажу 4 позашляховиків.

Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Наразі проводиться перевірка всіх обставин скоєння злочину та причетність до нього інших осіб.

Раніше «ФАКТИ» писали про київських «ділків», які вкрали та намагалися продати військову амуніцію та патрони на 8 млн гривень.

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