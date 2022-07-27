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Події

В Києві зловили псевдоволонтерів, які наживалися на онкохворих дітях

17:31 27 липня 2022
затримання

Поліція Києва викрила групу шахраїв, які представлялися волонтерами та привласнювали благодійні внески українців на допомогу хворим дітям. Про це повідомили у столичній поліції.

Повідомляється, що зловмисники організували мережу кол-центрів, звідки диспетчери телефонували людям й просили матеріальну допомогу для онкохворих дітей.

Під час обшуків столичні правоохоронці вилучили у шахраїв понад 600 тисяч гривень, 2400 євро, 900 доларів США, 124 мобільні телефони, 15 ноутбуків, банківські картки, флеш-накопичувачі, велику кількість чорнових записів та бухгалтерської документації.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Організаторами схеми виявилися мешканці столиці — двоє чоловіків, 1985 та 1988 років народження, та 31-річна жінка.

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Група організувала свою «діяльність» з розмахом — орендували приміщення, обладнали його необхідною технікою та організували там кол-центри, набрали операторів, які дзвонили людям та закликали перераховувати гроші.

Зареєстрували благодійні організації та створили інтернет-сайти з інформацією про збирання грошей на лікування дітей. Усі зібрані пожертвування аферисти витрачали на власні потреби.

Поліцейські ліквідували три кол-центри та п'ять орендованих приміщень.

Організаторам схеми загрожує позбавлення волі терміном від трьох до восьми років.

Раніше правоохоронці викрили шахрайську схему «ваш родич у полоні і я можу допомогти». Аферисти привласнювали гроші українців, які шукають своїх рідних та близьких.

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