Швейцарія виділила 2,5 млн франків українським виробникам молока: хто може їх отримати

Уряд Швейцарії надав 2,5 мільйона франків на підтримку українських виробників молока у регіонах, які постраждали від бойових дій. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.



Метою проєкту є забезпечення продовольчої безпеки загалом та покращення доступу населення до якісних молочних продуктів вітчизняного виробництва.



Йдеться про постраждалі від війни господарства Чернігівської, Київської та Сумської областей.

За підтримки Швейцарії українські виробники молока отримають:

- засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання;

- перед та післядоїльної обробки вимені;

- серветки для гігієни вимені;

- рукавички;

- реактиви виявлення прихованих форм маститів;

- дезінфектори для тваринницьких приміщень тощо.

Зазначається, що така допомога повністю покриє господарствам щонайменше квартальну потребу у цих засобах.

Наразі 232 виробника молока заявили про необхідність отримання цієї гуманітарної підтримки, серед них: 95 господарств — з Чернігівської області, 78 — з Київської області, 59 — з Сумської області.

Нагадаємо, для підтримки бізнесу під час війни уряд України спільно з міжнародними організаціями відкрив програму грантів. Заявку на отримання 125 тисяч гривень для малого бізнесу можна подати у додатку «Дія».

Крім того, у вересні стартує програма макрофінансування ветеранського бізнесу. Ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати до мільйона гривень на розвиток власного бізнесу.

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