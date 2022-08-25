39.81 / 40.69 39.69 / 40.78
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Швейцарія виділила 2,5 млн франків українським виробникам молока: хто може їх отримати

13:35 25 серпня 2022
фермер

Уряд Швейцарії надав 2,5 мільйона франків на підтримку українських виробників молока у регіонах, які постраждали від бойових дій. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.

Метою проєкту є забезпечення продовольчої безпеки загалом та покращення доступу населення до якісних молочних продуктів вітчизняного виробництва.

Йдеться про постраждалі від війни господарства Чернігівської, Київської та Сумської областей.

За підтримки Швейцарії українські виробники молока отримають:
- засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання;
- перед та післядоїльної обробки вимені;
- серветки для гігієни вимені;
- рукавички;
- реактиви виявлення прихованих форм маститів;
- дезінфектори для тваринницьких приміщень тощо.

Зазначається, що така допомога повністю покриє господарствам щонайменше квартальну потребу у цих засобах.

Наразі 232 виробника молока заявили про необхідність отримання цієї гуманітарної підтримки, серед них: 95 господарств — з Чернігівської області, 78 — з Київської області, 59 — з Сумської області.

Нагадаємо, для підтримки бізнесу під час війни уряд України спільно з міжнародними організаціями відкрив програму грантів. Заявку на отримання 125 тисяч гривень для малого бізнесу можна подати у додатку «Дія».

Крім того, у вересні стартує програма макрофінансування ветеранського бізнесу. Ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати до мільйона гривень на розвиток власного бізнесу.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

виплати сім'ям загиблих

«Сім'я загиблого отримує один вид допомоги за їхнім вибором»: експерт розповів про виплати родинам бійців

Гороскоп

На Близнюків чекає хороша грошова винагорода, а на Водоліїв — нові знайомства та цікаві зустрічі: гороскоп від Анжели Перл на 25 серпня

Часник

Щоб не гнив, не сох і не проростав: прості способи зберігання часнику в домашніх умовах

Максим Галкін

Максим Галкін у Польщі вийшов на сцену в кольорах національного прапора України

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту