В Україні запускають нову фінансову програму: хто може отримати до 1 млн грн на розвиток бізнесу

Ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати гроші на розвиток бізнесу. В Україні у вересні розпочнеться програма макрофінансування ветеранського бізнесу. Ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати до мільйона гривень на розвиток власного бізнесу. Про це повідомили в Українському ветеранському фонді, повідомляє «Пенсійний кур'єр».



Подати заявки на участь у проєкті можуть:



- ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, зареєстрованих як фізичні особи-підприємці;

- юридичні особи, зареєстровані не пізніше як за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.



Повідомляється, що одержати можна від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.



Прийом заяв розпочнеться 5 вересня та триватиме до 18:00 5 жовтня (за київським часом).



Протягом двох робочих днів після отримання заявки заявник отримає повідомлення про її статус.



Для участі у проєкті необхідно надати такі документи:



- термін реалізації проєкту;

- довідку про керівний склад;

- проєктну заявку;

- кошторис проєкту;

- форму звіту про цільове використання частини суми фінансової підтримки;

- форму фінального змістового звіту.



«З формами документів можна ознайомитись на Соціальній інформаційній платформі. З питаннями та уточненнями щодо проєкту можна писати на електронну пошту [email protected] з ОБОВ'ЯЗКОВОЮ вказівкою теми листа «Конкурс Проєктів», — йдеться у повідомленні.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, які доплати та пільги можуть отримати учасники бойових дій.

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