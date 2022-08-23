В Україні запускають нову фінансову програму: хто може отримати до 1 млн грн на розвиток бізнесу
Ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати гроші на розвиток бізнесу. В Україні у вересні розпочнеться програма макрофінансування ветеранського бізнесу. Ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати до мільйона гривень на розвиток власного бізнесу. Про це повідомили в Українському ветеранському фонді, повідомляє «Пенсійний кур'єр».
Подати заявки на участь у проєкті можуть:
- ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України, зареєстрованих як фізичні особи-підприємці;
- юридичні особи, зареєстровані не пізніше як за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.
Повідомляється, що одержати можна від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.
Прийом заяв розпочнеться 5 вересня та триватиме до 18:00 5 жовтня (за київським часом).
Протягом двох робочих днів після отримання заявки заявник отримає повідомлення про її статус.
Для участі у проєкті необхідно надати такі документи:
- термін реалізації проєкту;
- довідку про керівний склад;
- проєктну заявку;
- кошторис проєкту;
- форму звіту про цільове використання частини суми фінансової підтримки;
- форму фінального змістового звіту.
«З формами документів можна ознайомитись на Соціальній інформаційній платформі. З питаннями та уточненнями щодо проєкту можна писати на електронну пошту [email protected] з ОБОВ'ЯЗКОВОЮ вказівкою теми листа «Конкурс Проєктів», — йдеться у повідомленні.
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