Тіна Кароль «клонувала» себе у патріотичній голограмі: тепер гімн України може звучати у будь-якій точці планети

Співачка Тіна Кароль, яка здивувала новиною про поповнення у сім'ї, «клонувала» себе у патріотичній голограмі.

Артистка з командою створила 4-мірну голограму. За допомогою смартфона можна перейти за посиланням або QR-кодом — і віртуальна Тіна з'явиться в гаджеті. Тепер виконання національного гімну у виконанні Кароль можна побачити та почути у будь-якій точці планети та у будь-який час.

Технологія AR дозволяє користувачі самостійно керувати голограмою.

«Завдяки AR-технологіям, гімн України звучатиме саме там, де виберуть українці та побратими нашої країни. Нехай музика та слова нашого Гімну, що символізують стійкість та незламність України, примножуються у всьому світі завдяки вашим публікаціям у соціальних мережах», — написала Тіна Кароль. в Інстаграм.

За словами співачки, над цим проектом міжнародна команда працювала чотири місяці.

Наразі артистка знаходиться в Україні, у Волинській області, вона підтримала своїми виступами наших захисників.

Раніше Тіна Кароль купила квартиру на Івано-Франківщині для сім'ї з Маріуполя.

Також співачка підтримала старт сольної кар'єри хореографа Дмитра Жука.

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