Учасник «Танців з зірками» Діма Жук несподівано заспівав за підтримки Тіни Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно виступила на благодійному концерті в Казахстані, продовжує свій проект «Молода кров», в рамках якого підтримує молодих українських виконавців. Якщо раніше вона випустила серію дуетів, то зараз зосередилася на сольних виконавцях.

Так, несподівано заспівав відомий хореограф, учасник «Танців з зірками» Діма Жук.

«Я була сильно здивована, що Діма не лише обдарований хореограф, але й пише сучасні, потенційно успішні треки. Послухавши авторські пісні Діми, я вочевидь зрозуміла, що це і є „Молода кров“. Він майстерно поєднує танцювальну культуру та музичний мейнстрим. Проєкт „Молода кров“ відкриває імена артистів нової формації, саме таким є Діма Жук», — прокоментувала свій вибір Тіна Кароль.

У рамках проєкту «Молода кров» Дімі Жуку був записаний його перший сольний альбом, реліз якого заплановано на осінь.

Сьогодні ж відбулася прем'єра кліпу «Мені так бракує тебе», першої пісні з нового альбому.

«Мені так бракує тебе» — це пісня про кохання у розлуці під час війни. Війна проклала між закоханими тисячі кілометрів телефонних гудків. Замість теплих обіймів тепер у наших руках холодне світло екрана телефона", — каже Діма Жук.

Режисером кліпу виступила Катерина Мінгазірова.

Нагадаємо, проєкт «Молода кров» ініційований Тіною Кароль у 2021 році та фінансується виключно за власні кошти співачки.

Раніше Тіна підтримала таких артистів, як Wellboy, Latexfauna, Nikita Lomakin, Сам на Сам, а дуетні пісні з групою KAZKA, Alina Pash, Ivan Navi стали справжніми хітами.

Нещодавно Wellboy розповів, що запропонував Тіні Кароль взяти участь у його кліпі, але вона відмовила.

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