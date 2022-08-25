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Погрожує сім років за ґратами: у Києві мешканець Вінницької області намагався потрапити на залізничний вокзал із прив'язаною до живота гранатою

17:55 25 серпня 2022
Погрожує сім років за ґратами: у Києві мешканець Вінницької області намагався потрапити на залізничний вокзал із прив&#39;язаною до живота гранатою

В День незалежності 24 серпня, коли в Києві було посилено заходи безпеки, поліцейські полку столичної поліції особливого призначення № 1 виявили біля входу до Центрального залізничного вокзалу мешканця Вінницької області, 1963 року народження, який скотчем примотав до себе предмет, схожий на гранату із запалом.

На місце події одразу ж прибули спеціально споряджені поліцейські, які вилучили у чоловіка бойову гранату Ф-1, а його самого затримали.

Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпасу та наміри фігуранта.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами слідчі відділу поліції на станціях залізничного транспорту проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, 23 серпня в одній з багатоповерхівок на Подолі 39-річний чоловік підірвав гранату у власній квартирі і отримав поранення різного рівня тяжкості.

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Погрожує сім років за ґратами: у Києві мешканець Вінницької області намагався потрапити на залізничний вокзал із прив&#39;язаною до живота гранатою

Погрожує сім років за ґратами: у Києві мешканець Вінницької області намагався потрапити на залізничний вокзал із прив'язаною до живота гранатою

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