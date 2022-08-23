Довелося евакуювати десятки людей: стали відомі подробиці вибуху на Подолі в Києві

В Києві в одній з багатоповерхівок на вулиці Василя Порика на Подолі чоловік підірвав гранату у квартирі. Про це повідомили у столичній поліції. Правоохоронців викликали мешканці будинку.



Як з'ясували поліцейські, в одній з квартир між двома чоловіками виник конфлікт. Сусіди почули крик, викликали поліцію. Потім гість вийшов з квартири, а господар, перебуваючи в агресивному стані, закрився та погрожував підірвати боєприпас.

Неадекватним мешканцем виявився 39-річний наркозалежний киянин, який раніше потрапляв у поле зору поліцейських. Правоохоронці розпочали з ним переговори.

Чоловік поводився неадекватно, ймовірно, перебував під дією наркотичних речовин, кричав, виражався нецензурною лайкою й на контакт не йшов.



Надалі він таки підірвав у квартирі гранату. З пораненнями різного ступеня тяжкості неадеквата доправили до лікарні. Внаслідок цього інші мешканці будинку та поліцейські не постраждали.



За вчинене чоловіку може загрожувати до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, мешканець Києва, який привласнив гроші, що дали йому люди на купівлю автомобілів за кордоном, спробував убити ошуканих клієнтів. Чоловік залишив у автомобілі гранату Ф-1, яка вибухнула.

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