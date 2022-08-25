«Позбулася проблем» за 1,3 млн гривень: «екстрасенс"-шахрайка виманила у жінки всі заощадження її родини

На Тернопільщині жінка під впливом шахрайки-«екстрасенса» винесла з помешкання усе, що впродовж багатьох років зекономили та відкладали її родичі. Як з'ясували в поліції, жителька Почаєва побачила в одній із соціальних мереж оголошення про те, що люди з надзвичайними здібностями допоможуть впоратися з усіма життєвими проблемами.

Зателефонувавши за вказаним номером, жінка отримала контакти начебто екстрасенса. З ним розмови, як її одразу попередили, були платні.

Тож упродовж двох місяців жінка чи не щодня телефонувала своїй «рятівниці», яка представилася Оленою, а після розмови бігла до банку, аби розрахуватися за послуги. Роздруківки з оплати рахунків свідчать, що двадцятихвилинні балачки вартували по тридцять — шістдесят тисяч гривень.

Цікаво, що тепер жінка не розуміє, як могла витрачати такі гроші.

Разом «екстрасенсорна допомога» обійшлися родині у 1,3 мільйони гривень.

Нині правоохронці намагаються встановити осіб, причетних до шахрайських дій, а співгромадян застерігають від подібного вирішення життєвих негараздів.

Нагадаємо, раніше за допомогою «ФАКТІВ» вдалося затримати шахрайку, яка вкрала 100 тисяч гривень у п'ятьох сиріт з Донеччини, маму яких убили рашисти.

645

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram