Вкрала 100 тисяч гривень у п'ятьох сиріт, маму яких убили рашисти: за допомогою «ФАКТІВ» шахрайку вдалося затримати

Історія Слави Ялова, який у 18 років став єдиним опікуном для своїх чотирьох братів та сестер , навряд чи може когось залишити байдужим. У березні у селі Верхньоторецьке на Донеччині маму Слави у нього на очах убив російський снаряд. Слава змушений був сам поховати маму у дворі, після чого повідомити про те, що сталося своїм братам і сестрам: 10-річному Тимуру, 16-річному Дані, 11-річній Ніколь і восьмирічній Олівії. Славі під обстрілами вдалося вивезти дітей на Львівщину. Вже перебуваючи там, діти дізналися, що їхнього рідного дому більше немає — невдовзі після їхнього від'їзду його розбомбили. У Слави ж на паніку та розпач не було часу. Опинившись на Львівщині, він влаштував дітей до школи, почав облаштовувати їхній побут, знайшов підробіток. Історію Слави «ФАКТИ» розповідали у липні. Познайомившись із хлопцем, ми тоді ж виявили, що його ім'ям прикриваються шахраї. За спиною Слави аферисти створили в Instagram фейковий обліковий запис, де від імені хлопця вели збір коштів. Дізнавшись про це, кореспондент «ФАКТІВ» звернулася до кіберполіції. Днями стало відомо, що злочинця (вірніше злочинницю) затримали. За попередніми оцінками, прикриваючись ім'ям Слави Ялова, аферистка «заробила» не менше ста тисяч гривень.

Відрізнити фейковий обліковий запис від справжнього (який теж є в Instagram) було непросто. Ті самі фотографії, той самий стиль написання текстів. Єдина відмінність була в тому, що сторінка справжнього Слави існувала давно, а фейкова була створена 6 травня 2022 року — коли історію хлопця вже дізналася вся країна. При цьому на запит «Слава Ялов» в Instagram першим випадав саме шахрайський профіль. Тому більшість людей, які щиро хотіли допомогти хлопцеві, писали саме туди — і переписувалися з аферистами.

Справжній акаунт Слави Ялова

Розшукуючи Славу Ялова у соцмережах, я спочатку теж написала шахраю. Прочитавши повідомлення від журналіста «ФАКТІВ», що пропонує допомогу, той зрадів. Відповів, що повністю за публікацію і буде вдячний за грошову допомогу. Але коли я попросила про інтерв'ю, сказав, що це навряд чи можливо, оскільки «у нього зовсім немає часу». Запропонував продовжити спілкування у листуванні.

Фейковий акаунт

Невдовзі ми знайшли справжнього Славу Ялова. Слава розповів нам, що вже пробував писати шахраю, що прикривається його ім'ям, але той просто його заблокував — і продовжив збір коштів.

Ми вирішили продовжити спілкування з аферистом вже з іншого облікового запису. Злочинець, як і минулого разу, представився Славою Яловим і написав, що «його сім'я буде вдячна за будь-яку допомогу». А дізнавшись, що суму ми хочемо переказати велику (ми пообіцяли 200 тисяч гривень), і зовсім зрадів: «Безмежно вам вдячний! Тепер із вашою допомогою ми з братами та сестрами зможемо найближчим часом купити власний будинок!»

Коли обіцяного часу гроші не прийшли, «Слава» почав наполегливо цікавитися долею платежу. З нудотною ввічливістю продовжував дякувати й розповідати жалісливі історії про дітей. У шахрая навіть з'явилася нова легенда — про те, що у його молодшої сестри Олівії нібито пухлина мозку і їй терміново потрібна операція. Варто зазначити, що на кожне запитання аферист мав конкретну відповідь. Він навіть називав день і час майбутньої операції, писав, у якій лікарні її робитимуть. Намагаючись прискорити перерахування заповітних 200 тисяч, «Слава» розповідав легенди про те, що власниця будинку, який вони з сім'єю мали купити, ось-ось відмовиться від угоди — і, мовляв, щоб цього не сталося, гроші потрібні найближчим часом.

Добиваючись від нас грошей, шахрай паралельно встигав листуватися з іншими охочими допомогти Славі Ялову. І цілодобово стежив за сторінкою справжнього Слави. Кожен новий пост і нова фотографія справжнього Слави оперативно з'являлися і на фейковому обліковому записі — щоб ніхто з тих, хто бажає допомогти, не побачив відмінностей та не почав сумніватися.

Днями шахрая затримали. Точніше, шахрайку. Нею виявилася 37-річна мешканка Кіровоградської області. У пресслужбі Нацполіції України повідомили, що вдома у аферистки виявили банківські картки, на які люди перераховували кошти, а також ноутбук та телефон, з яких велося листування з жертвами. За попередніми даними, небайдужі люди перерахували їй на рахунок понад сто тисяч гривень. Завдяки принциповій позиції Бучанської окружної прокуратури злочин вдалося оперативно розкрити.

«Протиправні дії 37-річної мешканки Кіровоградської області викрили кіберполіцейські Київщини спільно зі слідчими Бучанського районного управління поліції, — повідомили у пресслужбі Нацполіції. - Жінці повідомили про підозру за ч. 3 статті 190 Кримінального кодексу України („Шахрайство у великих розмірах“). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Бучанська окружна прокуратура Київської області».

Варто зауважити, що це далеко не єдиний випадок, коли шахраї намагалися (і продовжують намагатися) наживатися на трагедіях, які вразили всю країну. Яскравий приклад — теракт рф у Кременчуці, де 27 червня російська ракета потрапила в торговий центр і забрала життя щонайменше 25 людей. Вже наступного дня в соцмережах почали з'являтися сторінки для збору коштів постраждалим сім'ям, більшість з яких виявилися фейковими. Заклики перераховувати гроші на ці рахунки повні співчуття користувачі активно репостили, навіть не замислюючись, що не перевіривши інформацію, допомагають аферистам. Варто зауважити, що це далеко не єдиний випадок, коли шахраї намагалися (і продовжують намагатися) наживатися на трагедіях, які вразили всю країну. Яскравий приклад — теракт рф у Кременчуці, де 27 червня російська ракета потрапила в торговий центр і забрала життя щонайменше 25 людей. Вже наступного дня в соцмережах почали з'являтися сторінки для збору коштів постраждалим сім'ям, більшість з яких виявилися фейковими. Заклики перераховувати гроші на ці рахунки повні співчуття користувачі активно репостили, навіть не замислюючись, що не перевіривши інформацію, допомагають аферистам.

Як, бажаючи комусь допомогти, не стати жертвою шахрая?

Не вірити всьому, що написано й обов'язково перевіряти інформацію. Перед тим, як сліпо відправляти гроші по реквізитах у соцмережах, варто як мінімум поговорити телефоном з тим, кому збираєтесь допомагати та особисто почути голос. Відправляти гроші без такої перевірки можна лише у тому випадку, якщо збір ведуть волонтер чи організація, яким ви довіряєте.

Куди скаржитися і чи це має сенс?

Однозначно має. Якщо ви зіткнулися з подібним шахрайством, необхідно якнайшвидше звернутися до кіберполіції. Не обов'язково навіть їхати до відділення — можна залишитизаяву на сайті (https://ticket.cyberpolice.gov.ua/) із докладним описом ситуації.

Не варто думати, що ваша заява залишиться непоміченою — практика показує, що поліція полює на таких шахраїв. Затримання аферистки, яка видавала себе за Славу Ялова, — тому приклад. А у червні в офісі Генпрокурора повідомили про затримання угруповання аферистів, які заробили 100 мільйонів (!) гривень, створивши фальшивий інтернет-сайт урядів України та країн ЄС. Це саме ті злочинці, які стояли за схемою «матеріальної допомоги від ООН».

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