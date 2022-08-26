Терезам не потрібно поспішати, а Скорпіонам варто прислухатися до дружньої поради: гороскоп на 26 серпня 2022 року

26 серпня — 29-й день у місячному календарі. Місяць сьогодні слабкий, він знаходиться у фазі спадного. Цього дня, як стверджують астрологи, нервова напруга, що накопичилася, може призвести до виплеску негативних емоцій. Це буде погано як для самої людини, так і для її оточення. Тож сьогодні краще більшу частину дня провести на самоті та уникати спілкування з неприємними людьми. У першій половині дня можливе підвищення уваги та інтуїції, а вечір буде сприятливим для справ, які вимагатимуть глибокого та емоційного включення.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку 26 серпня пропонує slovofraza.com.

На Овнів очікує досить несприятливий день, пов'язаний із виникненням несподіваних проблем, для вирішення яких потрібно виявити максимальну розсудливість та стриманість.

А у Тельців сьогодні день сприятливий як для серцевих справ, так і для творчих процесів. Зірки радять представникам цього знаку не відступати на любовному фронті.

Близнюкам зірки радять зосередитися на професійних справах, тоді представники цього знаку зуміють з легкістю досягти поставленої мети.

У Раків — гарний день для нових романтичних знайомств і розвитку відносин. Зірки радять представникам цього знаку сьогодні не намагатися негайно вирішити всі питання, а робити те, що дається без особливих зусиль.

На Левів чекає плідний період, хоча самі представники цього знаку можуть відчувати незадоволення тим, що відбувається. Сьогодні вам протипоказані надмірні навантаження — постарайтеся правильно організувати роботу.

Сьогодні Діви можуть сміливо планувати розмови з вищими особами — вони будуть успішними. Багато даватиметься представникам цього знака набагато легше, ніж іншим людям. Настав сприятливий період для оздоровчих процедур.

А Терезам зараз краще утриматися від справ, що вимагають надто активних дій — роботу слід виконувати ретельно і не поспішаючи. День підходить для всього, що пов'язане із любовними стосунками. Можливі нові перспективні знайомства.



Перед тим, як щось зробити, Скорпіонові слід добре подумати і порадитися з компетентними людьми. Зараз представники цього знаку мають багато сил, і тільки від них самих залежатиме, чи можна буде їх використовувати з користю для справи.

У Стрільців — сприятливий час для реалізації своїх планів. Не слід відмовлятися від ділових зустрічей та переговорів. Представникам цього знаку зірки радять враховувати думку оточуючих та утримуватися від критики та образливих висловлювань на адресу своїх близьких.

Козерогам цей день підходить для конструктивного спілкування, роботи із надійними джерелами інформації. Зірки радять представникам цього знаку уникати сварок чи з'ясування стосунків — в них навряд чи вдасться перемогти.

Водоліям у цей період небажано братися за вирішення складних завдань. Зірки радять уважно перевіряти ділові папери, не піддаватися порожнім обіцянкам та не довіряти неперевіреній інформації.

Сьогодні у Риб — день відчуття радості від буття, набуття внутрішньої свободи. Цей день дуже вдалий для шлюбу — такий союз буде довгим, у ньому ніколи не згасне кохання.

Раніше астролог Ганна Єфремова розповідала, що спричинить переміщення Меркурія на знак Діви, знак його максимальної сили. Планета пробуде в ньому до 26 жовтня. За її словами, настає чудовий період для освіти, переговорів, комерції, великих покупок, а також детального підходу до речей, ґрунтовного аналізу, переоцінки цінностей, під час якого немає пустим розмовам, є націленість на дію.

Фото Pixabay

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