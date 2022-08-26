Потужна магнітна буря накриє Україну на початку вересня: що важливо знати

Наприкінці серпня, 29 числа, очікується слабка мангінта буря, а на початку вересня — магнітна буря з інддексом 6 (високий).

Як пише «Мета.ua», у перший місяць осені Землю накриє декілька магнітних бур різної потужності. Так, 6 вересня сильна буря триватиме весь день. 10 вересня очікується буря слабкої інтенсивності, 13 та 16 вересня — бурі середньої інтенсивності, які триватимуть увесь день.

22 вересня будет слабка буря, а 26 вересня — потужна.

У зону ризику метеоудару традиційно потрапляють люди похилого віку, з сердцево-судинними захворюваннями, діти та вагітні.

В ці періоди метеозалежні можуть відчувати втому, головний та суглобний біль, підвищується тиск та виникають проблеми зі ссном.

Людям, які зазнають впливу магнітних бур, радять більше відпочивати та гуляти, не навантажувати себе фізично, а також змінини раціон: відмовитися від тютюну та алкоголю, пити більше чаю та соків, не вживати жирну їжу.

До речі, сильна магнітна буря може впливати не лише на самопочуття людей, але й на роботу зв'язку та систем навігації.

Фото Pixabay

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