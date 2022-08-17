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Здоров'я та медицина

Погіршиться самопочуття людей та будуть перебої у роботі систем зв'язку та GPS: Землю накриє потужна геомагнітна буря

15:55 17 серпня 2022
буря

У вівторок, 16 серпня, бере свій початок найпотужніша та найтриваліша магнітна буря цього місяця.

На Сонці виникла низка спалахів різної потужності. В результаті в космос вирвався величезний потік з мільярдів тонн плазми, який прямував до Землі, пише Daily Mail.

За розрахунками вчених, потік досягне нашої планети вже у четвер, 18 серпня, й викличе геомагнітну бурю класу G2, що загрожує негативним впливом на роботу зв'язку та систем навігації, а також погіршенням самопочуття метеозалежних громадян.

Водночас експерти американського Центру прогнозування космічної погоди вважають, що 17 та 18 серпня буде слабка магнітна буря, але в наступні два дні активність Сонця буде вищою за середню.

Також вони прогнозують, що найближчим часом на Сонці відбудуться серії вивержень. Це будуть дуже потужні спалахи класу М, хоча є ймовірність появи найпотужніших спалахів з можливих на Сонці класу Х.

Крім того, підвищена сонячна активність очікується і наприкінці серпня — 27 числа.

Метеозалежним людям під час магнітної бурі слід бути уважними до свого здоров'я. Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. І що довше такий вплив, то більш виснаженою та роздратованою стає людина.

У дні магнітних коливань метеозалежним людям слід запастися ліками першої необхідності та бути максимально обережними на дорогах та у місцях великого скупчення людей.

Лікарі радять відмовитись від важкої їжі, алкоголю, лягати спати в один і той же час, більше бувати на відкритому повітрі, приймати контрастний душ.


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