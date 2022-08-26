Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко вважає, що своїм рішенням щодо збільшення кількості збройних сил рф російський президент переслідує кілька цілей.

«Плюс 137 тисяч, — пише Вадим Денисенко на своїй сторінці у соцмережах. — Навіщо Путін збільшує армію?

1. Не умінням, а числом. Це головний девіз російської армії останніх століть. Інакше воювати вони не вміють.

2. путін не може провести відкриту мобілізацію. Скрита провалюється. Тому це буде гібридна мобілізація. І тут все буде складно: народ точно цього дуже боїться.

3. Треба лякати Захід. Зараз багато хто вважатиме, що це крок до подальшої експансії на Захід. Насправді — це латання дірок, які вже видні після 6 місяців війни.

4. Реально ці 137 тисяч з"являться не раніше середини 2023 року (оптимістичний сценарій). А ще їх треба навчити, одягнути і озброїти.

5. Вибираючи між модернізацією техніки і вкладанням грошей саме сюди, генерали путіна ідуть перевіреним способом: трупів забагато не буває.

6. путін прийняв рішення воювати до останнього. В перспективі 6 місяців пересічні росіяни відчують погіршення життя. В перспективі року — рф буде відчувати себе достатньо погано.

7. Наше ключове завдання — витримати. Насправді, у них немає сил для того, щоб зламати ситуацію на фронті. Але нам потрібно більше зброї".

Фото зі сторінки Вадима Денисенка із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram