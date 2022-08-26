У місті Чикаго (США) внаслідок отруєння померли Віталій Кіяшко та Павло Питлюк із Прикарпаття, їхня подруга — у реанімації. Трагічну новину у своєму інстаграмі повідомив однокласник одного із загиблих - Олег Бенюк.

«Ця трагедія сталася ввечері 17 серпня 2022 року. Павло Питлюк (01/28/2002), Віталій Кіяшко (11/18/2000) з Івано-Франківської області, село Пнів, та Ельвіра Федоришин (01/14/2001) Івано-Франківської області, місто Надвірна, яка зараз знаходиться в реанімації, хлопці, на превеликий жаль, померли. Їх було знайдено на вулиці в Downtown o 6:45 ранку. За ходом слідства зрозуміло, що там вони познайомились з дівчиною, яку наразі не можуть знайти. Там їм і підмішали якусь отруту, потім їх пограбували, не залишивши ні документів, ні кредитних карток при них. Найстрашніше, що лікарі й судмедексперти досі не можуть визначити, що за речовину їм дали. Зі слів лікарів, які зараз активно борються за життя Ельвіри, - в тілі не виявлено ні алкоголю, ні наркотичних речовин, відповідно це може бути якась нова синтетична речовина дуже сильної дії. Віталій буде похований в Чикаго. Павла в Україні чекає мама Питлюк Оксана, тато Питлюк Назар та молодша сестра Яна».

Наразі, за словами товариша загиблого, тіло Павла необхідно перевезти в Україну.

«На це потрібно зібрати кошти, ціна перевезення орієнтовно 25 тисяч $. Це захмарні кошти, але Павла потрібно повернути додому. Я прошу всіх українців не бути байдужими. Реквізити для допомоги: 5375 4115 0222 4699».

У коментарях знайомі висловлюють співчуття родинам загиблих.

«Був підписаний на нього, раніше блогами займався, сторіз цікаві були. Хороший хлопчина», — написав про Павла користувач Влад Захарук.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про загадкову смерть 21 підлітка у місті Іст-Лондон (ПАР). Їхні тіла без жодних зовнішніх пошкоджень чи ран знайшли на світанку у місцевому нічному клубі.

Фото з instagram Олега Бенюка

223

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram