Молотком та битою: італійський футболіст забив колишню кохану до смерті

Італійський футболіст Джованні Падовані, який пройшов школу «Наполі», вчинив жорстоке вбивство своєї колишньої коханої, повідомляє The Sun.

За інформацією видання, 27-річний футболіст забив до смерті 56-річну Алессандру Маттеуцці молотком та бейсбольною битою через кілька тижнів після того, як жінка заявила в поліцію про переслідування з його боку.

Як з'ясувалося Падовані, який виступає за клуб четвертого дивізіону на Сицилії, відпросився з розташування команди напередодні кубкового матчу, пославшись на особисті проблеми. Прилетівши до Болоньї, футболіст влаштував Алессандрі засідку у вестибюлі її багатоквартирного будинку. У цей момент жінка розмовляла телефоном зі своєю сестрою Стефанією, яка почула у слухавці крики.

«Вона вийшла з машини та почала кричати: „Ні, Джованні, ні, благаю тебе, допоможіть“, — розповіла сестра жертви в інтерв'ю місцевому телеканалу. — Я розмовляла по телефону і після почутого миттю зателефонувала карабінерам, які одразу прибули. Я живу за 30 км. Зрештою він забив її до смерті».

Алессандра все ще була притомна, коли прибули медики, але померла в лікарні від тяжких травм голови.

56-річна Алессандра Маттеуцці

Повідомляється, що жінка та її молодший коханець були парою близько року. Однак більшість часу вони проводили порізно, оскільки вона жила в Болоньї, а він грав на Сицилії. За словами сестри, у січні будинку в Алессандри сталася бійка, коли він розбив посуд та світильник. Після того, як пара розлучилася, Падовані засипав колишню коханку повідомленнями та дзвінками у будь-який час доби, намагався проникнути до її будинку і навіть відключав лічильник електроенергії зовні будівлі. Скаргу Алессандри на переслідування було зареєстровано у поліції 1 серпня, але розслідування не було завершене, оскільки свідки були у відпустці.

Про вбивцю відомо, що він — модель і колишній гравець молодіжної команди «Наполі», який пограв на позиції центрального захисника у 10 клубах італійських серії С та серії D. Він уже заарештований за підозрою у вбивстві з обтяжливими обставинами та утримується під вартою.

Джованні Падовані

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Байєра» та «Фенербахче» вбив одну і поранив чотирьох людей.

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