Ворог знову вдарив по Миколаєву: у місті є руйнування

Піддавши новим обстрілам територію Дніпропетровської області, вранці в суботу, 27 серпня, окупанти вдарили й по Миколаєву — відомо про влучання на околицях міста. Як повідомили у Миколаївській військовій адміністрації, попередньо минулося без жертв та постраждалих, проте детальна інформація уточнюється.

Зруйнований будинок

А непередодні, 26 серпня, ворог випустив по місту два реактивних снаряди з системи залпового вогню «Смерч». Влучання відбулися по відкритих територіях за містом. Тоді ж ворожі обстріли були зафіксовані й у смт Первомайське Первомайської громади. Там загинула людина, а пізніше внаслідок обстрілу загорілася квартира у житловому будинку.

Смертельний уламок ворожого снаряду

В Баштанському районі численні обстріли зафіксовано у Широківській громаді — близько 04:00 та 05:00 ворог вдарив по селу Широке, а також по околицях села Поляна. Постраждалих вдалося уникнути.

А в Березнегуватській громаді один із боєприпасів влучив у двір приватного домоволодіння селища Березнегувате. Вибуховою хвилею знищено житловий будинок, а жінка, яка перебувала в будівлі, отримала поранення.

Нагадаємо, днями ворог піддав масованому обстрілу з РСЗВ «Смерч» також портову інфраструктуру Миколаївщини.

Фото ДСНС Миколаївської області



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