Російський ворог десять разів бив по Дніпропетровській області: постраждали два райони (фото)

В ніч на 27 серпня російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих. У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5 000 родин. Частину уже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу. На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів з „Градів“ та важкої артилерії. Є пошкодження житла», — повідомив він.

За словами Резніченка, по Криворізькому району росіяни стріляли з «Ураганів» та ствольної артилерії.

«Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих», — повідомив голова ОВА.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше окупанти обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області. Загинув 17-річний юнак. Він помер від ран дорогою до шпиталю.

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