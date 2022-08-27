День авіації України-2022: гарні вітання для наших льотчиків

Щороку в останню суботу серпня в Україні відзначається День авіації — цьогоріч він припав на 27 серпня. У часи повномасштабної війни свято набуло особливого значення, адже зараз пілоти захищають небо нашої Батьківщини від російського ворога.

Цей день відзначається з 1993 року і його вважають профейсійним святом і військових, і цивільних авіаторів, а також працівників авіаційної промисловості й транспорту.

Привітання та листівки

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До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

З Днем Авіації!

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Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім’я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

З Днем Авіації!

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Поздоровляю Вас з Всесвітнім днем авіації та космонавтики. Ера польотів людини спочатку на літаку, а потім і у космічному кораблі відкрила для людства принципово нові можливості у подоланні відстані та швидкості руху. У цей знаменний день варто пам’ятати, що можливості нашого пізнання не обмежені, і за наявності наполегливої праці та терпіння ми можемо здолати будь-які перешкоди.

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Шановні авіатори України! Прийміть найщиріші вітання з Днем авіації України! Бажаємо Вам святкового настрою, невичерпних сил і наснаги, особистого і родинного щастя, міцного здоров’я, успіхів та добробуту! Нехай Ваші помисли будуть такими чистими, як небо, успіх таким же швидким та невпинним, як зліт авіалайнера! Завдяки Вашим зусиллям авіація України буде займати провідні місця у світі, Ви будете авангардом прогресу та економічного відродження України. Спільно ми відродимо сильну і незалежну повітряну державу!

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У всіх, кому підвладні безкраї небесні простори, сьогодні свято — день авіації України. В цей чудовий теплий день вітаю і тебе. Нехай злети і посадки будуть легкі, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою і усмішок в свято і завжди!

Як писали «ФАКТИ», днями в Україні відзначала ще одне дуже важливе свято — День незалежності. Зірки шоу-бізнесу чуттєво привітали українців з цим святом.

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