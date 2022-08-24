«Свято, яке наближає Перемогу»: зірки шоу-бізнесу чуттєво привітали українців з Днем Незалежності

Українські артисти під час повномасштабного російського вторгнення стали на захист України. Тарас Тополя, Андрій Хливнюк, Олег Сенцов та багато інших зі зброєю в руках боронять рідну землю. Майже всі артисти стали бійцями культурного фронту — несуть світові правду про війну в Україні, збирають кошти на підтримку захисників, лікування та реабілітацію постраждалих від російських окупантів. Знаменитості, як і всі українці, впевнені, що тільки разом ми сильні і непереможні. І те, що маємо змогу відзначати 31 річницю Незалежності — свідчення цьому.

Лідер гурті «Антитіла» Тарас Тополя, який під час війни став бойовим медиком, привітав українців з національним святом і закликав бути єдиними, сильними й невпинно продовжувати боротьбу з ворогом.

«Над нами майорить жовто-блакитний стяг, ми спілкуємося українською мовою, ми в нашому рідному місті, у нашій нескореній Україні.

6 місяців повномасштабної війни дали зрозуміти усім, що ми, українці, не зрадимо своїм мріям, своїй ідеї та своїй вірі у вільну, незалежну, суверенну державу. І ми продовжуватимемо це робити — боротися!

Спільно, згуртовано, лише разом!

Стояти за своє, топити за своє і йти до перемоги», — каже Тарас Тополя у відеозверненні.

Фронтмен «Океану Ельзы» Святослав Вакарчук, який своїми концертами підтримує бійців на передовій, поранених в госпіталях, вимушених переселенців, у святковий день порадив кожному запитати себе: «Що ти зробив для наближення перемоги?»

«Не питай у інших, коли закінчиться війна… Запитай у себе, що ти зробив для Перемоги! З любов'ю до країни, з вдячністю до тих, завдяки кому сьогодні рівно пів року, як вся планета згадує справжні значення героїзму, мужності, сміливості», - йдеться на його сторінці в Інстаграм.

Акторка Ганна Саліванчук впевнена, що 24 серпня наближає Україну до перемоги і вона обов’язково настане, дуже скоро. Бо інакше просто бути не може. Зірка «Одного разу під Полтавою» залишається з дітьми в Україні, готує старшого сину до школи. Гліб 1 вересня піде до першого класу.

«Кожен з нас гідно несе звання українця, відстоюючи свої права, незважаючи ні на що! Ми довели вже всім, що витримаємо всі незгоди та труднощі, які приносить доля!

Ми маємо пам'ятати наших героїв, завдяки яким, кожен сьогодні може святкувати надзвичайно важливе свято у ріднім краю!

Сьогодні з нами увесь світ! Кожен з різних куточків країни спостерігає за нашою відважною Україною! Сьогодні не просто 24 серпня, це дата, яка наблизила нас до Перемоги ще ближче!», - пише Ганна.

Олександр Пономарьов, чиї патріотичні хіти підіймають дух українців, привітав зі святом, підіймаючись на ескалаторі в метро після виступу.

«З Днем Незалежності тебе, моя рідна Україно! Отак по сходах ми йдемо вверх. Я хочу, щоб так було завжди. Тримаймо стрій. Слава Україні!», — каже артист.

До привітань також приєдналася Джамала. Вона пише, що ще рік тому, коли ми відзначали 30 років Незалежності, навіть не могли уявити, як зміниться наше життя.

«Та від реальності не сховатися: вона страшна, жорстока й некваплива. Ми всі ностальгуємо за минулим, проте життя триває і просто зараз ми будуємо своє майбутнє. І не тільки своє, а й тих, хто житиме в цій країні після нас. Довгий й непростий шлях. Але наше майбутнє точно того варте. З Днем Незалежності!», — зазначає Джамала.

Нагадаємо, вчора Україна відзначала День державного прапора. Зірки чуттєво привітали країну зі святом.

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