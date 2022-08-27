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Спорт

Легенда UFC яскраво вирубав суперника у бою-реванші: відео жорсткого нокауту

19:17 27 серпня 2022
Деметріус Джонсон

Легендарний ексчемпіон UFC у найлегшій категорії американець Деметріус Джонсон (31 перемога, 4 поразки, 1 нічия), якого побили в титульному бою, поквитався з бразильцем Адріано Мораєшем (20 перемог, 4 поразки) у поєдинку-реванші.

Два стартові раунди бою, що став головною подією турніру ONE on Prime Video 1 у Калланзі (Сінгапур), пройшли з перевагою 33-річного бразильця. Але вже в третьому 36-річний Джонсон на прізвисько Могутнє мишеня (його зріст — 160 см) почало домінувати в октагоні, завдавши супернику, який вищий за нього на 13 см, розтин над правим оком, а в четвертому відправив Мораєша у вбивчий нокаут. Американець приголомшив бразильця правим прямим, а коли опонент уперся спиною в сітку, Деметріус добив його нищівним ударом коліном у стрибку.

До речі, свого часу Деметріус Джонсон вісім років утримував пояс у найлегшій вазі, провівши 11 (!) успішних захистів титулу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американка Моллі Маккенн на прізвисько Фрікаделька ефектно з ліктя вирубала суперницю в бою UFC.

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