«Фрікаделька» ефектно з ліктя вирубила суперницю в бою UFC: відео нокауту

Пізно ввечері в суботу, 23 липня, в Лондоні пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 208.

В одному з поєдинків зійшлися англійка Моллі Маккенн (13 перемог, 4 поразки) та американка Ханна Голді (6 перемог, 3 поразки). Досвідченіша Маккенн на прізвисько Фрікаделька вирішила не відкладати справу в довгу скриньку й уже в першому раунді застосувала свій фірмовий прийом — удар ліктем з розвороту в щелепу, після чого лише добила деморалізовану суперницю.

А ось головний бій вечора між американцем Кертісом Блейдсом (17 перемог, 3 поразки) та англійцем Томом Аспіналлом (12 перемог, 3 поразки) відверто розчарував. Битва суперважковаговиків тривала лише 15 секунд — за цей час Аспіналл встиг завдати двох ударів ногою, після чого отримав травму коліна та впав із гримасою болю на підлогу октагону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишня найсильніша людина планети Маріуш Пудзяновський продовжив переможну серію в ММА.

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