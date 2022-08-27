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«Робить свою чоловічу роботу»: Ада Роговцева показала онука, який захищає Україну від російських фашистів

13:36 27 серпня 2022
Ада Роговцева

Народна артистка України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та Герой України Ада Роговцева 26 серпня опублікувала у Facebook чорно-біле фото, на якому знята разом зі своїм онуком Олексієм Ткаченком.

Вона присвятила публікацію його 31-річчю, наголосивши, що онук зараз захищає Україну від російських окупантів.

«Він моя радість і моя гордість! Він неймовірно талановитий у всьому. Вміє і продовжує вчитися любити. І він — не поруч. Він робить свою чоловічу роботу. Він на війні. І мені жахливо. І я плачу сьогодні, бо не можу обійняти. свого золотого хлопчика, свого дорослого онука у його день народження. Але він там, де має бути! Господи, врятуй і збережи! Перемоги, мій Олексію! Сил, вміння, Божої допомоги та захисту», — написала акторка.

Українці активно коментують пост артистки.

Нагадаємо, що Ада Роговцева з перших днів війни у своєму будинку під Києвом відкрила волонтерський штаб, де годувала військових, прала їхній одяг і підбадьорювала добрим словом та порадою.

Як писали «ФАКТИ», раніше Роговцева розповіла, що могла і не стати акторкою, але свого часу ухвалила доленосне рішення.

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