Нерівна суперечка: на Хмельниччині троє чоловіків побили до смерті знайомого і вирушать за ґрати на сім років

На Хмельниччині суд визнав винними трьох чоловіків, які забили до смерті свого знайомого. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Хмельницької обласної прокуратури.

«За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винними трьох жителів м. Кам’янець-Подільський у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому групою осіб, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Інцидент трапився у м. Кам’янець-Подільський. Під час розпиття спиртних напоїв між товаришами раптово виникла сварка, а потім бійка. Троє чоловіків повалили потерпілого на землю та нанесли численні удари кулаками та ногами йому по голові та тілу. Від отриманих травм він помер у реанімації», — повідомили в прокуратурі.

Вироком Кам’янець-Подільського міськрайонного суду кривдників засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі кожного.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно італійський футболіст Джованні Падовані вчинив жорстоке вбивство своєї колишньої коханої. 27-річний футболіст забив до смерті 56-річну Алессандру Маттеуцці молотком та бейсбольною битою.

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