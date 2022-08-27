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Україна

Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон: названо умову

16:36 27 серпня 2022
Виїзд за кордон

Кабінет Міністрів дозволив виїзд за кордон морякам. Але такий крок буде можливим за погодженням територіального центру комплектування. Про це написав у соціальній мережі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Моряки матимуть змогу перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування», — написав він.

За словами глави уряду, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських та річкових суден, і продовжують працювати на судах. А також студентам (курсантам) навчальних закладів, які мають пройти практичну підготовку на судні.

За словами Шмигаля, Україна — один із світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговому мореплавстві працює понад 100 тисяч українців.

«Тому таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету», — додав прем'єр.

Як писали «ФАКТИ», ФОПам та найманим працівникам дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави у 200 тисяч гривень, але лише на 7 днів.

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