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Україна

Поранені військові можуть виїжджати за кордон на лікування: які документи для цього потрібні

17:04 19 серпня 2022
прикордонники

В умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права виїхати з країни. Виїзд дозволяється у виняткових випадках.

Одним з таких випадків є лікування українських військових, які отримали поранення на війні з росією, повідомили у Держприкордонслужбі.

Для виїзду за кордон на лікування слід мати такі документи:
• закордонний паспорт чи внутрішній паспорт громадянина України. За їх відсутності — документ, що підтверджує особу;
• висновок про необхідність направлення особи на лікування за кордон;
• лист МОЗ про узгоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких установи охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування.

Раніше «ФАКТИ» писали про чиновницю львівської мерії, яка заробила на схемі відправлення за кордон військовозобов'язаних мільйонів гривень. Жінка разом з медиками видавала фіктивні довідки про інвалідність.

Також читайте: Зеленського попросили дозволити виїзд за кордон чоловіків без військового досвіду: що відповів президент

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