Україна для протистояння російським загарбникам успішно використовує метод опору, розроблений Силами спеціальних операцій США, щоб дати відсіч російським загарбникам з їх збройними силами, що значно перевершують, повідомляє CNN.

Концепція опору, за її даними, була розроблена у 2013 році після війни росії з Грузією, яка була за п'ять років до цього, а її цінність була визнана у 2014 році після анексії Криму, яка «приголомшила Україну та Захід», йдеться у сюжеті.

Сенс у тому, щоб розробити план опору за участю не лише військових, а й цивільного населення. Їхні дії мають бути узгоджені.

«Вони (українці) використовують усі ресурси, у тому числі вельми нетрадиційні, щоб підірвати зусилля збройних сил росії», — сказав генерал у відставці Марк Шварц, який керував Командуванням спеціальних операцій у Європі під час розробки доктрини. Він вважає це ефективним способом перегравати потужну військову державу.

У звіті українська влада визнає, що Київ стоїть за атаками на російські бази та склади боєприпасів. Це були напади далеко в тилу противника за межами досяжності зброї, яку США та інші країни, згідно з відкритими даними, направили до України, уточнюють автори матеріалу. На відео з вибухами не було видно ні ракети, ні дрони, а росія у випадку з останнім вибухом Джанкоєм у Криму оголосила про диверсію.

Концепція допускає використання «коктейлів Молотова» та підпали, але передбачає і ненасильницький опір. На початку вторгнення український уряд створив сайт із описом різних варіантів: бойкот масових заходів, страйки та навіть різні способи використання сатири та гумору. Мета — підірвати здатність проросійської влади керувати захопленими територіями, а також нагадати населенню про суверенітет України.

Відео українських ударів по російських танках під саундтрек із поп-музикою чи хеві-металом стали вірусними — як і кадри, в яких українські солдати рятують бездомних тварин. Навмисно чи ні, але це теж стає частиною опору, дозволяючи Україні формувати заголовки у західних ЗМІ на свою користь.

В авангарді опору знаходиться президент Володимир Зеленський, який своїми нічними відеозверненнями та частими міжнародними виступами не дає конфлікту зникнути з поля зору, констатують автори сюжету.

У цілому нині концепція опору забезпечує основу підвищення стійкості країни, а воєнний час стійкість стає інструментом опору противнику. У той же час ця доктрина не призначена для створення чи підтримки повстанського руху.

Як писали «ФАКТИ», з початком 186-ї доби протистояння Української нації російським загарбникам головні бої ворог вів під Слов'янськом, де безуспішно намагався штурмувати у напрямку населених пунктів Довгенське та Богородичне, а також під Бахмутом, де угруповання агресора пішли на штурм у напрямку Кодеми, Семигір'я та Зайцевого, і зазнав поразки.

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