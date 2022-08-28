Росіяни сподіваються відновити наступ в Україні за допомогою добровольців похилого віку без бойового досвіду, — ISW

З початком 186-ї доби протистояння Української нації російському повномасштабному вторгненню головні бої ворог вів під Слов'янськом, де безуспішно намагався штурмувати у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, а також Бахмутом, де угруповання агресора пішли на штурм у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого, і зазнав поразки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Провальною виявилася і спроба атакувати позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку (по лінії Лозове — Первомайське) — ворог отримав жорстку відсіч та вимушено відійшов.

На Півдні тренд задавала українська бойова авіація. В День авіації України було завдано 3 удари по 2 опорних пунктах противника у Солдатському і Олександрівці, а також по району зосередження живої сили, озброєння та техніки у Високопіллі.

Крім того, ракето-артилерійськими підрозділами в рамках реалізації вогневих завдань підтверджено втрати ворога в кількості 35 рашистів. Також знищено гаубицю «Мста-Б», самохідну артилерійську гармату «Нона», 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки, 2 склади боєприпасів в Дудчанах та Давидовому Броді і польовий пункт боєпостачання у Воскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Тим часом в Інституті вивчення війни припускають, що рф може посилити свої угруповання в Україні за рахунку батальйонів, що становлять новосформований 3-й армійський корпус. Їх імовірно планується використати на донецькому та на південному напрямі.

Напередодні проект Conflict Intelligence Team (CIT) повідомив, що 3-й армійський корпус, повністю укомплектований сучасною технікою типу БМП-3, танків Т-80БВМ та Т-90М, було перекинуто на залізничну станцію Неклинівка в Ростовській області біля кордону з Донецькою областю України. Водночас, експерти вважають, що частини 3-го армійського корпусу навряд чи зможуть створити ефективну бойову міць, адже його сколотили з учасників добровольчих батальйонів похилого віку або зі слабким здоров'ям. Крім того, корпусу не вистачає досвідчених офіцерів, що ще більше знижує його потенційну ефективність.

Нагадаємо, напередодні в Україні підтвердили наміри ЗСУ якнайскорішого звільнення окупованого рф півдня України, проте обумовили це отриманням сучасної зброї від західних партнерів.

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