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Україна

Ліквідовано ще 250 окупантів та знищено п'ять артилерійських систем: названо втрати ворога протягом доби

10:11 27 серпня 2022
Оперативне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу російські окупаційні війська, які зазнають поразки від ЗСУ на всіх оперативних напрямках, втратили в Україні ще 250 своїх військових-вбивць. Загалом із початку повномасштабної війни проти нашої країни свою смерть в українській землі знайшли 46 500 ворожих військових.

Такі дані наводить Генштаб ЗСУ.

Крім особового складу бойові втрати противника з 24 лютого до 27 серпня орієнтовно склали:

  • танків — 1939 (+3 одиниці за останню добу);
  • бойових броньованих машин — 4254 (+3);
  • артилерійських систем — 1045 (+5);
  • РСЗВ — 274 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 836 (+2);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3165 (+3).

Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Українці натхненно відреагували на бойові досягнення захисників, побажавши їм подальших успіхів у полюванні на російських агресорів, які «заблукали» на чужій території.

А найнеадекватнішим прихильникам російського світу варто пам'ятати — в Україні у ворога є лише два шляхи: визнати свою поразку чи загинути.

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