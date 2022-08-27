Ліквідовано ще 250 окупантів та знищено п'ять артилерійських систем: названо втрати ворога протягом доби
За минулу добу російські окупаційні війська, які зазнають поразки від ЗСУ на всіх оперативних напрямках, втратили в Україні ще 250 своїх військових-вбивць. Загалом із початку повномасштабної війни проти нашої країни свою смерть в українській землі знайшли 46 500 ворожих військових.
Такі дані наводить Генштаб ЗСУ.
Крім особового складу бойові втрати противника з 24 лютого до 27 серпня орієнтовно склали:
- танків — 1939 (+3 одиниці за останню добу);
- бойових броньованих машин — 4254 (+3);
- артилерійських систем — 1045 (+5);
- РСЗВ — 274 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 836 (+2);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3165 (+3).
Зазначається, що найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.
Українці натхненно відреагували на бойові досягнення захисників, побажавши їм подальших успіхів у полюванні на російських агресорів, які «заблукали» на чужій території.
А найнеадекватнішим прихильникам російського світу варто пам'ятати — в Україні у ворога є лише два шляхи: визнати свою поразку чи загинути.41
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