Словаччина передає Україні бойові літаки: названо терміни

У суботу, 27 серпня, міністри оборони Словаччини, Чехії та Польщі підписали важливу угоду, яка набуде чинності вже 1 вересня. Три країни домовилися про патрулювання повітряного простору Словаччини. Це дозволить Братиславі 1 вересня вивести з експлуатації 11 винищувачів МіГ-29 для того, щоб передати їх Україні.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер обіцяв це зробити ще у квітні. Проте через низку неузгодженостей із партнерами по НАТО Братислава не змогла швидко виконати свою обіцянку. Гегер не ризикнув залишити без захисту повітряний простір своєї країни.

Тепер вирішено, що Чехія та Польща патрулюватимуть словацький повітряний простір доти, доки республіка не отримає нових американських винищувачів F-16. Їхнє постачання заплановано на 2024 рік.

Нагадаємо, схожа історія була і з польськими танками. Варшаві замість бронетехніки радянського зразка обіцяв поставити новітні танки Берлін. Однак Польща та Німеччина не змогли погодити терміни.

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