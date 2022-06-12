Німецький концерн готовий відправити Україні свої БМП Marder хоч сьогодні, але потрібен дозвіл від Шольца

У неділю, 12 червня, керівництво німецького концерну Rheinmetall заявило, що модернізує 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder (Куниця) для України. Ця техніка раніше була на озброєнні Бундесверу, але давно вже не використовується. Київ запросив Marder ще навесні, і концерн відповів згодою.

Гендиректор концерну Армін Паппергер в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag зазначив, що кілька БМП уже готові до використання і можуть бути хоч сьогодні відправлені до України.

«Коли й куди буде поставлено ці Marder, вирішить уряд Німеччини», — додав Паппергер.

Він також повідомив, що Rheinmetall повним ходом займається модернізацією 88 танків Leopard 1 та кількох танків Leopard 2, які також призначені для України.

Заява Паппергера знову гостро ставить питання, наскільки уряд Олафа Шольца готовий надавати військову допомогу нашій країні. Історія з постачанням Marder та Leopard тягнеться вже третій місяць. Канцлер Шольц у Бундестазі запевняє депутатів та німецьку громадськість у тому, що Німеччина допомагає Україні більше за інші країни, а насправді відправлення важких озброєнь гальмується під різними приводами.

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter